遠傳IR獲肯定與SK電訊並列國際典範案例 同時宣佈加入The IIRC 引領台灣與國際永續趨勢鏈結



(中央社訊息服務20170707 14:54:25)遠傳電信高度重視企業社會責任，致力永續經營，持續與國際趨勢接軌，今日正式宣布加入國際整合性報告書委員會The IIRC Business Network ( International Integrated Reporting Council Business Network)，成為全台第一家The IIRC的企業會員，同時發行第三本整合性報告書(Integrated Report, 以下簡稱IR)。遠傳IR以商業模式為核心，整合財務與非財務資訊，強化六大資本的配置與運用，進而更宏觀地了解組織在價值創造過程中，所產生的機會與風險，將環境、治理、社會三面向與企業財務現況更緊密的連結。



遠傳不僅於2015年首開台灣先例，參考國際整合性報告書框架(International Integrated Reporting Framework)，發行國內第一本整合性報告書，引領國內其他電信業、金融業及百貨業等7家業者跟進，並且經The IIRC審核及認可，去年發行的第二本IR，成為國際典範案例，與國際知名電信商SK電訊並列於The IIRC〈IR〉Examples Database官方網站，獲國際肯定。



遠傳電信總經理李彬表示：「企業永續已是全球關注之議題，遠傳很榮幸成為全台第一家The IIRC Business Network的企業會員，未來我們也將積極向國際倡議組織與全球先進學習永續實務，共同推動國際間整合性報告的共通規範，協助台灣企業與國際永續市場鏈結，促進台灣在整合性報告書領域的發展。此外，遠傳身為資通訊產業永續發展的驅動者，未來將積極善用ICT技術，結合自身營運、產品與服務，持續關注永續議題，扮演Relationship Connector的角色，帶動企業與社會共同成長，為股東、客戶、員工及所有利害關係人創造最大的價值，實現『生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富』的公司願景。」



The IIRC於2010年成立，由政府、法規制定者、投資方、企業、非營利組織、會計和法律專家等共同組成，主要研究將「永續報告書」與「財務報告」整合之可能性。The IIRC於2013年12月初，正式出版「國際整合性報告架構」(The International IR Framework)，訂定未來國際間整合性報告的共通規範，引領下一世代的企業報告書的發展。「國際整合性報告架構」把「資本」(Capitals)的概念從財務擴展到製造、智慧、人力、社會與關係以及自然等六大面向，旨在透過更連貫、更有效率的方式，溝通各種重大影響組織持續創造價值之因素。The IIRC期望將整合性思考方式融入企業主流中，並採納整合性報告書做為企業報告書的主要規範與架構，這將有助於企業在資產配置上更有效率、提高報酬率、穩定財務狀況，進而邁向永續經營。



遠傳第三本IR，不僅繼續參國際整合性報告架構進行編纂，並取得SGS台灣檢驗科技股份有限公司第三方認證，符合全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）G4核心選項，及AA1000 ( Account Ability ) 第二類高度保證等級（Type 2 High Level）保證，全面展現遠傳的過去、現在與未來；此外，遠傳以「成長力」、「創新力」、「溝通力」及「影響力」四大策略為主軸，將企業永續發展策略與核心營運結合，以因應關鍵風險與機會，同時回應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，極大化企業的對經濟、環境及社會的貢獻。



遠傳不僅致力推動IR，引領國內整合性報告書風潮，同時高度重視CSR，近年來屢獲國內外獎項肯定，去年首次參加參加道瓊永續指數(DJSI)評選，即入選「道瓊永續新興市場指數成份股」，永續治理績效達國際標竿；在台灣證券交易所治理評鑑，更是少數連續3年蟬聯上市公司排名前5％的標竿企業；今年更榮獲《遠見雜誌》「企業社會責任大調查-服務業組」楷模獎、國際知名財金雜誌《金融亞洲雜誌》「最佳管理公司」、「最佳投資人關係」、「企業社會責任」、「最佳CFO」、「最佳CEO」等五項大獎，其中「企業社會責任」表現亦居全國電信業之冠；此外，遠傳去年入榜《天下雜誌》「天下企業公民獎」大型企業前十強、榮獲台灣企業永續獎「十大永續典範公司」等獎項。



The IIRC〈IR〉Examples Databasehttp://examples.integratedreporting.org/home



2016遠傳電信企業社會責任報告書下載網址http://www.fetnet.net/cs/Satellite/Corporate/coSocietyReport



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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