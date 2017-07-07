永生歡愉－吳珮韓整體造型創作展



(中央社訊息服務20170707 13:53:03)出生於80年代的整體造型藝術創作者吳珮韓，目前為玄奘大學時尚設計系助理教授，她深刻感受到成長環境下強烈的變化氛圍，政治與經濟型態的重要轉變，新與舊之間的交替，許多爆炸性的變化，各種社會議題與快速的環境變遷，夾雜顛沛的不安感受，以及對當代末世思維狀態的觀察與省思，均衝擊也引發吳珮韓創作風格的養成與靈感元素，106年7月12日至7月26日將在文化部所屬國立臺南生活美學館展出「永生歡愉」系列的整體造型創作展，歡迎參觀。



吳珮韓十數年來從事時尚、整體造型相關工作，尤以藝術、舞台戲劇造型最令人著迷嚮往，她認為創作者不再將注意力僅放於技法與媒材的傳統表現上，更需將主題背景來源與其藝術美感合而為一，表現出所需的型態與其所隱喻的形象。有趣且成功的整體造型角色，賦予另一種樣貌的生命型態、亦喚醒了角色的靈魂，而終成為經典風格，永存人心。



本次展覽系列-永生歡愉，吳珮韓尋求記憶裡所歸納出的反射直覺與邏輯，希望藉由靜態影像的視覺紀錄，對於當下生活體驗，理念的闡述，再置入造型的設計加以詮釋，讓整體造型的作品，能有更多面向的探討機會，以及更豐富有趣的創意和美學發揮，而不單純只是造型技法的呈現，作品中呈現的創意與大膽的用色，並將意念形象與實際造型合而為一，結合跨領域表現技法，啟發整體造型創作於設計應用上的多元思考方向。



藉由對成長與記憶的感知，以其學習所好，吳珮韓於2012年至今展出許多系列的整體造型創作作品，奠定了她在整體造型創作上，其魔幻與寫實並構的造型風格。吳珮韓運用虛實的交織，利用含有象徵性的隱喻符號，進而表達對現實現況的描述，而此系列作品，亦成為爾後作者藉由透過文學架構、當代流行趨勢美學、和成長心理背景之嘗試分析與歸納，所轉化應用的創作旅程。整體造型創作，成為了吳珮韓反芻當代資訊、消化內在情感投射，且覺察個人潛在意識的一種記錄過程。



身為整體造型藝術創作者，吳珮韓企圖嘗試多種面向技法創作與思維詮釋，將作品突破現有造型框架的模式，且期待獲得觀者的共識與認同。以觀察與反思文化的時空關係，啟發人們對台灣社會脈動的關懷，亦思考自身的存在姿態。以此基礎辯證與演繹個人創作，進而重新思考造型的形式樣貌與形象意涵之發展可能。(廣告)



訊息來源：文化部



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