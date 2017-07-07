原標題：安倍擬8月實施內閣改組 調整日本自民黨高層人事

中新網7月7日電 據日媒報導，日本首相安倍晉三（自民黨總裁）考慮最快在8月的第一周實施內閣改組和黨高層人事調整。

資料圖：安倍

報導稱，因在東京都議會選舉中慘敗，安倍此舉意在早日組建新陣容以重振黨勢。在歐洲之行結束12日回國后，他將就日程等展開具體討論，並做出最終判斷。

據悉，日本政府核心成員副首相兼財務相麻生太郎、官房長官菅義偉、自民黨幹事長二階俊博、自民黨副總裁高村正彥預計將獲得連任。為緩解都議會選舉慘敗導致的黨內不滿情緒，也有呼聲認為應進行大規模改組。

日本政府幹部就內閣改組等事宜表示，「將在8月盂蘭盆節前完成。應該是該月上旬。」針對預計9月召集的臨時國會，安倍還考慮給新閣僚充分的準備時間。本月10日國會閉會期間針對學校法人「加計學園」問題的審查工作對輿論的影響也將在考慮之列。

針對日本自民黨僅獲23個議席創歷史新低的東京都議會選舉，在最終拉票階段發言被指對自衛隊進行政治利用的防衛相稻田朋美受到批評。

寫入「合謀罪」主旨的新《有組織犯罪處罰法》審議過程中，日本法相金田勝年的答辯能力也受到質疑。自民黨內要求兩人被撤換的呼聲較高。

據了解，安倍去年8月3日實施內閣改組和黨高層人事調整后，第三次安倍再改組內閣正式成立，並延續至今。