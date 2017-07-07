台南山區種植的芒果2017年盛產，假日常吸引大批遊客湧入主要集散地玉井區，導致交通壅塞、停車位不足。市府規劃免費接駁公車8日起試辦，警方也配合出動警力，盼遊客配合。（玉井警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年7月7日