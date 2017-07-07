綠能環保結婚會館中央社 (2017-07-07 15:30)
高雄一家酒店在頂樓打造半露天式結婚會館7日啟用，透過天然採光及太陽能板儲電設備，打造一處綠能結婚場地。中央社記者程啟峰高雄攝 106年7月7日
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