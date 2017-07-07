泛藍縣市長宴立委 朱立倫：無關大選（1）中央社 (2017-07-07 15:30)
新北市長朱立倫（中）7日表示，與泛藍縣市長共同宴請立法委員，主要是關心前瞻基礎建設及討論一例一休的問題，與外界揣測的未來總統選舉鋪路無關。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年7月7日
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