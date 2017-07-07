特斯拉與南澳簽約 將建全球最大鋰電池中央社 (2017-07-07 15:04)
（中央社雪梨7日綜合外電報導）南澳省與馬斯克旗下的特斯拉簽署具歷史意義的協議，將在100天內打造出堪稱是全世界最大的鋰離子電池。
法新社和澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，馬斯克在推特上發文承諾要緩解南澳省的能源危機，如果100天無法完成就免費供電。
去年南澳省遭「前所未見」的強烈暴風雨襲擊，電塔因此受損，造成全省大停電，億萬富翁馬斯克（ElonMusk）今年3月提議建立電池場來解決問題。
馬斯克在南澳省省會阿得雷德（Adelaide）告訴記者：「這個系統提供的電力將是地球上任何一個系統的3倍。」
特斯拉（Tesla）已打造出目前全世界最大的電池，去年12月在加州上線運行。馬斯克表示，南澳的電池可產生100百萬瓦，足以提供3萬戶家庭電力。
南澳省省長威勒里爾（Jay Weatherill）表示，將在阿得雷德以北230公里的詹姆士敦（Jamestown）建造電池場，且會與法國再生能源公司Neoen在附近營運的風力發電廠合作。（譯者：中央社陳昱婷）1060707
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