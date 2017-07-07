勝利728來台好忙 參展又要當夜店DJNOWnews今日新聞 (2017-07-07 14:31)
BIGBANG成員勝利日前確定將在7月28日來台，參加「A TO Z」十周年特展，除此之外，當天晚上將二度在OMNI擔任主秀DJ，要與VIP（粉絲名）共度美好夜晚。
其實BIGBANG曾在2015年9月25日來台舉辦《MADE》巡迴演唱會，因當時三場門票場場秒殺，為此加開第四場，同時也宣布第四場演唱會結束後，當晚會在夜店OMNI舉辦After party，而勝利就是當天其中一位DJ，High翻不少VIP。
勝利睽違近一年半，二度在台灣夜店擔任主秀DJ演出，根據他近期的演出內容，除了國際流行電音之外，BIGBANG的歌曲、當紅流行樂、TWICE的〈Cheer Up〉都將是勝利的表演歌單。
《theLOOP presents 零距離 feat. SEUNGRI 勝利 (BIGBANG) ✕ NHR PARTY》將於7月28日晚間10點30分在OMNI演出，門票將於7月9日中午開賣，票價則有2200、2500，更多詳情請至粉絲專頁查詢。
勝利曾在台灣夜店擔任DJ。（圖／theLOOP提供 , 2017.7.7）
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