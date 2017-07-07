謝和弦嬌妻甜曬媽媽素顏 網友狂讚：一家神基因NOWnews今日新聞 (2017-07-07 14:31)
謝和弦與混血老婆Keanna感情甜蜜，不僅為嬌妻寫下放閃定情曲〈謝謝妳愛我〉，夫妻倆更一同拍攝MV，展現恩愛之情。近日Keanna在臉書更新大頭貼，但這回PO的可不是美麗的自拍，而是媽媽的素顏照，母女倆神韻十分相像，Keanna還打趣地說：「這是我的自拍照。」
謝和弦老婆Keanna五官深邃，長相貌美，在網路上也有高人氣。近日她將臉書大頭貼換成素顏照，有眼尖網友表示：「妳的痣不見了？這真的是妳？」Keanna則笑說：「這是我的自拍照。」讓一票網友看得霧煞煞。
其實照片中的黃衣女子是Keanna的母親，不少網友紛紛直呼超漂亮，頻頻誇讚：「怎麼跟妳媽媽好像姊妹一樣。」、「嬸嬸94漂亮。」有人更打趣地說：「是原廠的證明照。」網友也大讚這根本就是神基因，Keanna與媽媽的美貌可說是如出一轍呢。
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