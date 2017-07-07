女神卡卡（右）於臉書開示酸民。（圖／翻攝自IG、臉書 , 2017.07.07）

英國才子紅髮艾德（Ed Sheeran）擔任格拉斯頓柏里（Glastonbury）音樂節壓軸，卻被質疑是「假唱」讓他的推特瞬間被惡意留言塞爆，艾德為自己辯駁無效，之後便黯然宣布退出推特。近日女神卡卡則透過IG向外界喊話，希望網友都能維持正面且友愛的心態，不要因為艾德是公眾人物就任意抨擊。

英國才子紅髮艾德日前參加搖滾盛事格拉斯頓柏里音樂節，現場演出卻被觀眾質疑造假，即便他親上火線在推特澄清那是loop station效果非背景音樂，但惡意留言還是不停湧入推特。面對網路霸凌艾德心灰意冷，坦言將停用推特帳號，不再親自更新。而女神卡卡則於近日上傳一張和紅髮艾德的合照，寫下：「紅髮艾德真是位天賦異稟的藝術家，我超愛他的。他如同所有人一般，值得我們的愛與尊重。希望所有網友都能正面且友愛，建立一個和善、有力，而非憎恨與惡意的網路社群，沒有理由因為他是頂尖藝人就必須任人非議。各位，努力工作、變得更和善吧，這是身為人類的首要義務。」女神卡卡於IG開釋酸民，要大家摸摸良心，不要因為對方是公眾人物就任意攻擊。

女神卡卡（右）於IG開示酸民，搬出「人類義務」說，要網友不要把時間花在抨擊公眾人物上。（圖／翻攝自IG , 2017.07.07）