Bo妞脖子硬梆梆 意外撞臉EllaNOWnews今日新聞 (2017-07-07 14:46)
藝人賈靜雯與修杰楷結婚後，經常在臉書分享三個女兒梧桐妹、咘咘以及Bo妞的近況，其中咘咘與Bo妞因「萌感十足」，更是許多粉絲的關注焦點。今（7）日賈靜雯在臉書連PO愛女們的生活日常，除咘咘可愛的唱歌影片，還有Bo妞的翻身照。粉絲除大讚Bo妞可愛，還意外看出她撞臉Ella。
賈靜雯甜曬女兒萌照，只見Bo妞趴在墊子上，抬頭睜著又大又黑的雙眸看著前方，展露萌死人不償命的獨特魅力。賈靜雯開心分享愛女近況，「大家早安！！我會翻身了。」還特別標註「每天看到她的笑，媽咪就溶化了。」眼尖網友則大喊，「Bo妞長得有點像Ella耶！」意外引起熱議，還有人打趣，「勁寶（Ella兒子）+Bo妞=勁Bo啦！（進步台語）」
Bo妞被網友笑說神似Ella。（圖／翻攝自賈靜雯臉書 , 2017.07.07）
藝人Janet也來湊熱鬧，懷孕的她玩笑表示，「剛好她開始可以翻身了，然後我需要有人幫我翻身！」修杰楷見狀溫馨回覆，「辛苦這位媽媽。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HERA 按摩棒．USB 按摩棒．按摩棒 av．Seal 按摩棒．小海豚按摩棒．Soft 按摩棒．colt 按摩棒．WINS 按摩棒．Lady 按摩棒．IPOD 按摩棒．CORAL 按摩棒．智慧型 按摩棒 ST-325．LELO 按摩棒．js 按摩棒．hm 按摩棒．Penis 按摩棒．PLUS. 按摩棒．CREAM 按摩棒．led 按摩棒．勳風 小鯊魚按摩棒 HF-351．Flash 按摩棒．JE 按摩棒．mia 按摩棒．lia 按摩棒．ZEUS 按摩棒．DoMe 按摩棒．電動 按摩棒．Bach 按摩棒．Ella 按摩棒．LL 按摩棒
- 【DI BELLA】浪漫頂級完美車工0.30克拉鑽戒
- ASUS New ZenPad 8.0 8吋/四核/16GB/WIFI版平板電腦(Z380M)
- TOUCH AERO 雙面穿遠紅線九分貼褲 TAN-082
- 【CITIZEN】L系列 優美時尚女錶-珍珠貝/32mm(EP5991-57D)
- CITIZEN 淑女的品味時尚光動能優質氣質腕錶-銀-EW1560-57A
- adidas 女 D LILLARD 2 J 籃球鞋 愛迪達 黑 -B72855
- 雙機能防水撥水羽絨外套-男款
- 【OHKINA】日系北歐復古風格附櫃子/插座/設計竹編板床組(附
- J’code真愛密碼 優情 純金+珍珠項鍊
- CITIZEN 儉樸風格光動能環保腕錶-黑/40mm
驚傳舒淇與馮德倫分居 正草擬離婚協議【NOWnews今日新聞】
重現一代皇后 67歲潘迎紫自拍如少女【NOWnews今日新聞】
范冰冰遭爆陪睡陸高官 怒嗆：等你對峙！【NOWnews今日新聞】
獨【NOWnews今日新聞】
WannaOne真人秀8月播出 成員配對任務引人好奇【Wow!NEWS新聞網】