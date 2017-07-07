Bo妞翻身了。（圖／翻攝自賈靜雯臉書 , 2017.07.07）

藝人賈靜雯與修杰楷結婚後，經常在臉書分享三個女兒梧桐妹、咘咘以及Bo妞的近況，其中咘咘與Bo妞因「萌感十足」，更是許多粉絲的關注焦點。今（7）日賈靜雯在臉書連PO愛女們的生活日常，除咘咘可愛的唱歌影片，還有Bo妞的翻身照。粉絲除大讚Bo妞可愛，還意外看出她撞臉Ella。

賈靜雯甜曬女兒萌照，只見Bo妞趴在墊子上，抬頭睜著又大又黑的雙眸看著前方，展露萌死人不償命的獨特魅力。賈靜雯開心分享愛女近況，「大家早安！！我會翻身了。」還特別標註「每天看到她的笑，媽咪就溶化了。」眼尖網友則大喊，「Bo妞長得有點像Ella耶！」意外引起熱議，還有人打趣，「勁寶（Ella兒子）+Bo妞=勁Bo啦！（進步台語）」

Bo妞被網友笑說神似Ella。（圖／翻攝自賈靜雯臉書 , 2017.07.07）

藝人Janet也來湊熱鬧，懷孕的她玩笑表示，「剛好她開始可以翻身了，然後我需要有人幫我翻身！」修杰楷見狀溫馨回覆，「辛苦這位媽媽。」