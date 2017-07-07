中華軟網隊技高一籌 蒙古淘「金」滿載而歸



(中央社訊息服務20170707 13:36:00)「2017年蒙古國際青少年軟式網球錦標賽」各組決賽於7月6日舉行，中華代表隊在本屆比賽總數十面金牌中囊括九面， 充分展現臺灣軟式網球的堅強實力。



中華小將們分別贏得本次比賽U15及U18兩組的男單、女單、男雙與男女混雙等八面金牌，加上在U15女雙亦順利摘金，總計在本次比賽共囊括九面金牌，



中華青少年軟網隊的整體實力明顯高於其他各國代表隊，尤其在U15男單、混雙，以及U18男單、女單與混雙等項目，均包辦了前三名；其中U15男子選手陳柏邑跳級與U18選手張祐菘搭配，在U18男雙金牌戰擊敗我國另兩名U18選手，展現巨大潛力。



本(第三)屆比賽臺灣僅在U18女雙項目敗給南韓，未能順利摘金，但總計贏得九面金牌，成績斐然，蒙古之行可說是滿載而歸。



訊息來源：外交部外館消息



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