國立暨南國際大學主辦第二屆緬甸臺灣高等教育展成果豐碩



(中央社訊息服務20170707 13:35:20)第二屆緬甸臺灣高等教育展業已於本(2017)年6月30日及7月2日，分別在曼德勒市政廳展覽館及仰光諾富特飯店舉行，由教育部政務次長姚立德率領教育部司處首長與國內大學校院代表團出席，此次展覽規模宏大，反映熱烈，是臺緬高教的年度盛事，倍受緬甸各界的重視。



本次教育展係國立暨南國際大學主辦，這是暨大繼去年首度在緬甸成功主辦臺灣高等教育展後，今年再度受教育部委託，邀集38所績優知名大學，近90位師長赴緬參展。暨大蘇玉龍校長表示，基於落實「新南向政策」培育東南亞人才的目標，伴隨緬甸民主化的進程加速，以及臺緬兩國已互設代表機構，教育部委託海外辦展經驗豐富的國立暨南國際大學（即海外聯招會團隊）再次主辦緬甸台灣高等教育展，持續擴大招收緬甸學生，為各大學開創招生的藍海新契機。



本屆教育展除在曼德勒與仰光兩個展場盛大舉行外，暨大更首度與中華工程教育學會(IEET)合作，於仰光場舉辦「臺緬大學校長論壇」，我方有14校17位校長或副校長共30位代表出席，緬方則由緬甸工程學會邀請共35校88位校長或副校長參加，進行一整天的深入研討與交流。教育部姚立德次長表示，鑒於緬甸推動國家發展在人才培訓方面需求殷切，此次論壇具體探討雙方在各領域的合作策略，可預見將為雙方創造互惠互利的機會與成果。



繼上(2015)年首屆緬甸台灣高等教育展有36所國內大學參展，今年更獲得38所重點大學的熱烈響應，包括：臺灣大學、臺北大學、交通大學、政治大學、成功大學、臺北科技大學、屏東科技大學及弘光科技大學等，共有38所大學派出98位師長代表參展，其中14所大學的校長或副校長親自前往，包括：清華大學賀陳弘校長、南華大學林聰明校長、東海大學王茂駿校長、虎尾科技大學覺文郁校長、雲林科技大學楊能舒校長、朝陽科技大學鄭道明校長、明志科技大學劉祖華校長、南開科技大學孫台平校長、龍華科技大學葛自祥校長、嶺東科技大學趙志揚校長及主辦單位暨南國際大學蘇玉龍校長（也是海外聯招會主任委員）等。



為廣泛宣傳在緬舉辦的臺灣高教展，主辦單位國立暨南國際大學於展前先行邀集若干參展大學，分別組團拜訪臘戌、密支那與曼德勒的華校，進行招生宣導講座，以延續歷年來海外聯招會（暨大主辦）與各華文學校的深厚情誼，並藉此與華校師生會面的機會，傳遞擴大招生的好消息。此外，本屆教育展特別請各參展大學邀集畢業校友與會，尤其繼去年首屆緬甸教育展之後，除臺北大學外，臺灣大學、政治大學及成功大學等均已紛紛成立緬甸校友會，對於厚植臺灣在緬的高教網絡與擴大臺緬的教育合作，極具效益。



訊息來源：國立暨南國際大學



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