韓總統文在寅將出席G20峰會 啟動多邊首腦外交北京新浪網 (2017-07-07 14:15)
中新網7月7日電 據韓聯社報導，正在德國訪問的韓國總統文在寅7日將出席二十國集團（G20）領導人峰會歡迎儀式，由此啟動多邊首腦外交。
據報導，本次峰會的主題是「塑造聯動世界」，各國首腦將探索政策合作方案。文在寅將相繼出席歡迎儀式、非正式自由討論、第一場討論、工作午餐、第二場討論。
報導稱，文在寅將在以恐怖主義為主題的非公開自由討論上指出，恐怖主義和暴力性極端主義對世界和平與安全構成嚴重威脅，強調G20需闡明嚴厲應對的意志。
第一場討論和工作午餐上，各國首腦將就宏觀經濟政策合作方案、促進自由貿易的方案等深入交換意見。文在寅將介紹韓國新政府經濟政策方向，即推進以人為本的經濟政策，力爭創造工作崗位，實現經濟公平，促進改革，同時強調韓國抵制貿易保護主義，支持發展自由貿易主義。
在以可持續發展、氣候變化、能源為主題的第二場討論會上，文在寅將介紹韓國政府環保能源政策，並重申支持發展中國家應對氣候變化的行動，嚴格落實全球氣候變化協議《巴黎協定》。
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