遭爆分居協議離婚馮德倫 舒淇：懶得回應NOWnews今日新聞 (2017-07-07 13:37)
藝人舒淇與馮德倫近日遭港媒驚爆分居，還說兩人正在草擬離婚協議，引起外界一片譁然。今（7）日舒淇首度出面說明：「懶得回應。」一句話道盡無奈心情。
據《蘋果日報》報導，舒淇對於港媒「情滅」報導表示，「這種只會製造是非的報紙，懶得回應。」打破外界的分手猜測。據舒淇密友透露，兩人戀愛時就是聚少離多了，彼此對於生活習慣都相當了解，兩人相處與其說是情人，更像是知己。密友也提及，馮德倫上海拍片時，舒淇也忙於自己的工作，先前才剛結束威尼斯代言寶格麗之行，兩夫妻各自忙於工作，根本沒有失和。
舒淇忙於工作。（圖／翻攝自舒淇IG , 2017.07.07）
舒淇經理人管小姐也否認傳聞，表示根本沒有的事情，「這些人不要那麼黑心，整天傳這樣的事。」她強調舒淇相當感性，有時看到某些事物或東西，會在IG或臉書抒發心情，「但這不代表就是指她的婚姻，他們的婚姻絕對沒問題，總之，兩人非常甜蜜。」
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