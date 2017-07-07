日本九州拉暴雨警報 防衛省高層不在辦公室遭批北京新浪網 (2017-07-07 13:48)
中新網7月7日電 據日媒報導，在日本九州暴雨成災福岡、大分兩縣拉響特別警報的當地時間本月6日中午，日本防衛省「三大政務官員」防衛相稻田朋美、防衛副大臣若宮健嗣及兩名防衛政務官共4人全部離開防衛省約40分鐘。
其中，稻田以「政務」為由離開約1小時10分。由於自衛隊約有1600人正在投身救災，有人從危機管理的角度對此提出批評。
據報導，日本內閣官房長官菅義偉在記者會上承認了防衛省三大政務官員曾離開約40分鐘，他表示：「包括防衛相在內的三大政務官員都在很近的地點，並與秘書官隨時保持聯繫，可以迅速返回防衛省。我不認為有什麼問題。」
當晚稻田書面答覆了「防衛記者會」的提問，關於其當地時間上午11點50分到下午1點左右離開一事解釋稱：「作為一項政務，我出席了民間人士參加的防衛政策學習會。」她也以同樣理由認為這樣做並沒有問題。
曾出任日本防衛相的自民黨前幹事長石破茂在東京接受記者提問時稱：「這是不應有的行為。能做決定的人一個都不在是件可怕的事。應該查明原因，避免再次發生。」
據悉，稻田6日就應對暴雨在防衛省向媒體強調：「已指示自衛隊利用一切手段收集信息並開展救援活動，做到萬無一失」。
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