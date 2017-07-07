女星舒淇去年與馮德倫閃婚，獲得外界祝福，和一般新婚藝人相當不同，兩人的婚後生活始終維持神祕感，很少公開放閃。近日，港媒爆料舒淇與馮德倫兩人已分居，不僅如此，兩人正在草擬離婚協議書。

舒淇昨（6）日於IG寫下，「突然想起……我已經來香港22年了。」她與馮德倫相識20年，戀愛4年，據傳舒淇積極造人，更戒酒調體質。舒淇與馮德倫婚後不到一年，港媒報導兩人目前已分居，疑馮德倫因投入幕後工作，冷落舒淇，加上他多少又有少爺脾氣，才會走到這一步。

舒淇的婚後生活相當神祕。（圖／翻攝自舒淇IG , 2017.07.07）

記者致電詢問舒淇經紀公司，對方一聽到舒淇兩字，立刻回應表示「我這裡是留言服務」，對於舒淇與馮德倫分居的事，一直以「我不知道」回應，不願正面回答有關兩人的任何事情。舒淇今（7）日在IG分享貓咪近況，「Kiki是誰？我麻麻明明不叫kiki啊！不是Honey嗎？⋯⋯但我知道kiki是包麵，kiki是餐廳，而且好好吃。」心情看似不受影響。