2017經典再現！ 葉俊麟懷念音樂劇「舊情綿綿」環島巡演



(中央社訊息服務20170707 12:00:30)作品總數達數千首的葉俊麟，無疑是台語老歌的作詞宗師。為紀念其不朽貢獻，「音樂時代劇場」於2016年以二十首葉俊麟代表作為題材，創作台灣首部台語經典老歌音樂劇《舊情綿綿》，藉由這些曾經家喻戶曉的歌曲，期讓世世代代台灣人交流跨越時空的時代情感與記憶。《舊情綿綿》於2016年在基隆首演後，得到觀眾立即而火熱的回應與好評，口碑如同熱浪撲向全島。為呼應各地巡演與加演呼聲，2017年「音樂時代」整裝推出環島巡演，以更熟練精彩的演出，與全國觀眾共享台灣音樂之美。



億萬票房吉祥物蔡昌憲入伍 暖男楊子儀接棒去年在《舊情綿綿》深受觀眾喜愛的男主角蔡昌憲，已於今年3月入伍當兵暫別劇組團隊，團隊成員相當不捨。劇組為了尋找新男主角，花了相當多的時間討論與洽詢。很幸運的邀請到以電視劇《雨後驕陽》入圍金鐘獎最佳男配角的藝人楊子儀擔綱《舊情綿綿》男主角，楊子儀暖男的形象，期待能為今年的演出帶來不同的風貌。



音樂時代劇場&安徒生和莫札特的創意劇場 首度聯合製作2017《舊情綿綿》音樂劇經典再現，將由「音樂時代劇場」與策略聯盟新夥伴「安徒生和莫札特的創意劇場(AM創意)」共同聯合製作。「安徒生和莫札特的創意劇場」長期致力於台灣原創音樂劇的演出製作及教育培訓，擁有相當豐富的製作整合及巡迴演出經驗，是台灣相當有活力、有幹勁的年輕團隊。透過本次《舊情綿綿》聯合製作，將為台灣劇場界開啟不同的結盟形式，持續地透過音樂劇中音樂與故事的元素，帶來與眾不同的新視野，體驗音樂劇的真誠與感動。



《舊情綿綿》早鳥優惠開跑，即日起深情啟售！「音樂時代劇場」藝術總監楊忠衡繼「台灣音樂劇三部曲」之後，再次拓展台灣音樂視野。搭配知名抒情音樂劇導演謝淑靖、鬼才金曲獎得主編曲家李哲藝，共同編創這部由歌謠打造的時光隧道，讓觀眾找到與歷史呼應的線索，喚起心靈深處的共鳴。《舊情綿綿》將於2017年8月至10月，於台中、基隆、屏東、台東、台北、桃園展開全台思念的時光之旅，由台灣男演員楊子儀暨音樂時代一線演員陳彥廷、鍾筱丹、曾志遠（台中、台北）、許逸聖（桃園）、陳何家(台中、基隆、台北、桃園)、賴震澤(屏東、台東)、賴盈螢(台中、基隆、台東、台北)、王意萱(屏東、桃園)、余子嫣等聯合演出。7月7日中午起，於兩廳院售票系統正式起售，早鳥8折優惠至7月17日止，購票請洽兩廳院售票系統或洽執行製作單位AM創意（02-2577-2816）。



2017《舊情綿綿》全台巡迴演出場次：2017/8/26(六)14:30、19:30 台中中山堂(台中市北區學士路98號)2017/9/09(六)19:30、9/10(日)14:30 基隆文化中心演藝廳(基隆市中正區信一路181號5F)2017/9/16(六)19:30 屏東演藝廳(屏東縣屏東市民生路4-17號)2017/9/23(六)19:30 臺東縣政府文化處藝文中心演藝廳(臺東市南京路25號)2017/9/30(六)19:30、10/1(日)14:30 台北親子劇場(台北市信義區市府路1號2樓)2017/10/28(六)14:30、19:30 桃園展演中心(桃園市桃園區中正路1188號)



 演出全長130分鐘(含中場休息15分鐘)。 售票資訊│兩廳院售票系統 更多資訊│安徒生和莫札特的創意 02-2577-2816



訊息來源：安徒生和莫札特的創意劇場



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