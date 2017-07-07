改善生產技術 培育研發人才 南臺科技大學舉辦「功能性材料研討會」



(中央社訊息服務20170707 11:18:03)南臺科技大學日前於圖書館大樓（E棟）13樓念慈國際會議廳盛大舉行『2017年功能性材料研討會暨科技部專題研究計畫成果發表會』，由該校化學工程與材料工程系主辦，科技部工程中心、成功大學化學工程學系與南臺灣紡織研發聯盟協辦，產官學研共約有150人參與盛會。



南臺科技大學學術副校長李坤崇於開幕典禮致歡迎詞，特別強調功能性材料為具有優良的光、電、磁、熱、化學、生化等特定功能的材料，功能性材料種類繁多，用途廣泛，有十分廣闊的市場前景，世界各國均十分重視其研發與應用，已成為世界各國新穎材料的研究發展重點，在全球新穎材料研究领域中，功能性材料約占85%。



為加速產業轉型升級，政府正積極規劃「結合在地產業」、「國內需求支持產業」、「進入國際市場」為三大施政目標，並提出「5+2」新創重點產業：綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟。這些重點產業都會使用到功能性材料，可見功能性材料的重要性。



研討會共邀請七位傑出的專家學者擔任大會演講者，中和製漆廠股份有限公司王文廷董事長、中興大學化工系楊宏達教授、長興材料公司曹國緯博士、清華大學材料系陳柏宇教授、宜蘭大學化材系賴森茂教授、臺灣大學化工系廖英志教授、南臺科技大學化材系王振乾教授，這七位專家學者在有機與無機功能性材料領域之研究成果皆是相當優異。



南臺科技大學化材系陳澄河主任特別強調本研討會報名人數超過150位，這表示有機與無機功能性材料是目前學術界與產業界的研究重點，與民生工業息息相關。論文投稿相當踴躍，共有148篇論文，其中136篇為海報論文，另外12篇為學生英文口頭報告，這是給予學生練習用英文表達其相關專業之能力的最佳機會。經過評審謹慎評分後，南臺科技大學在海報論文競賽方面，獲獎件數超過10篇，實屬不易。



透過南臺科技大學會議之交流，讓學界與產業界共同探討新的研究方向，更重要的是促進學界和產業界的互動，提供技術轉移，輔導廠商改善生產技術，培植研發實力和訓練人才，促進國內經濟發展。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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