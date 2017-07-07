點亮金腦 創意閃耀─嘉藥主辦台灣國際創新發明競賽



(中央社訊息服務20170707 10:40:14)國內最具代表、規模最盛的「台灣國際創新發明暨設計競賽」，今年於7月5日至8日一連四天，在嘉南藥理大學紹宗體育館隆重登場。7月6日上午9：30舉行開幕儀式，嘉南藥理大學校長陳銘田、台灣知識創新學會理事長閔庭輝、台南市工商發展投資策進會總幹事王建民、國立台南大學副校長莊陽德，以及國立中山大學副校長陳英忠等多位嘉賓蒞臨會場加油打氣；多項發明作品同台亮相，個個創意無限，令人驚嘆。



本競賽由教育部技職司、科技部高瞻計畫辦公室、經濟部中小企業處與台南市政府共同指導，嘉南藥理大學和台灣知識創新學會合辦，吸引來自美國、法國、日本、新加坡、中國大陸及我國共180隊參賽，分別有設計類組34隊、發明類社會組114隊與發明類青少年組32隊，大會評審團由24位國際知名大學教授組成。這項由台灣學者專家及發明人舉辦的競賽，提供世界各國展現創新發明優異成果的平台，同時也樹立台灣成為全球華人研發設計的最佳典範。



知識創新學會理事長閔庭輝表示，活動旨在鼓勵優秀人才積極投入創新研發工作，藉此宣揚我國發明人的智慧創作，並增進國際交流，拓展新產品海外市場，也提高創意作品的行銷與價值，進而促成產官學研四方更進一步攜手合作，提升我國產業技術。



嘉藥校長陳銘田指出，台灣國際發明競賽提供國內許多學子可以在國際舞台展現亮麗成果的機會，尤其照顧無法出國比賽的弱勢生，讓他們也能嶄露頭角，此舉更彰顯了本活動的重要精神，意義非凡。



陳校長說，學校平時除傳授專業知識技能外，也鼓勵師生創意研發，不僅開設「三創課程」也成立「三創社團」，每年都舉辦核心產品發表會，並參加新一代設計展等，讓學生可以動腦發想，培養軟實力，再結合專業課程學以致用，因此嘉藥在國際性各類發明展均有相當優秀的表現；此次主辦國際發明競賽，讓全校師生能與各國友校切磋交流，確實是難得的學習機會。



大會7月6日進行總評審，7日展示參賽作品後，於8日舉行頒獎典禮，各類組成績前10%將頒發最高榮譽的TIKI金牌獎，另優秀隊伍也頒贈金銀銅各獎項，每隊獲得獎牌、獎金與獎狀等殊榮。



訊息來源：嘉南藥理大學



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