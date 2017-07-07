李彩華拍寫真秀美腿 男友要先過目NOWnews今日新聞 (2017-07-07 13:01)
香港女歌手兼演員李彩華，即將推出寫真書，大秀美胸與長腿，而且將有多種造型，讓大家眼花撩亂。而對於出寫真書一事，她笑說，這是值得去做的事情。
李彩華為了出寫真書超努力，不僅要全身做運動，還要為美胸按摩。被問到男友支不支持，她透露，男友唯一的條件就是他要先看過，因為總不能女朋友拍了什麼都不知道。李彩華也自嘲，比起其他寫真女星，當然比較沒新意，但是她是走「健康」的路線，不需要比較，且她認為出寫真集是一件值得去做的事情。
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