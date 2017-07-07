（劉奕兒（左）與洪天祥大方認愛。圖／翻攝自臉書，2017.07.07）

劉奕兒日前大方認愛洪金寶兒子洪天祥，即便兩人相差15歲，感情依舊甜蜜。4日時劉奕兒在臉書曬出兩人合照，感謝大家祝福，並在昨（6）日於臉書透露認愛原因，表示即便外界都誇讚她很勇敢，但其實她內心相當膽小，之所以能如此堅強多虧家人及歌迷的陪伴，才讓她能做最真實的自己。

劉奕兒先是謝謝外界的體諒及鼓勵，總是對她說：「妳很勇敢」。實際上，劉奕兒是個很膽小的人，就連上台報告都會緊張。之前參加表演課是想克服害羞、緊張的個性，以及為了未來在當體育記者時，能夠更有自信，所以去參加柴智屏舉辦的試鏡。劉奕兒還透露為了當體育記者修習許多相關課程，為夢想下足苦工。

（劉奕兒感謝粉絲對她相當愛護。圖／翻攝自臉書，2017.07.07）

劉奕兒坦承最近很多人問她為什麼敢直接認愛，她表示：「其實⋯真的沒有想過，他知道家人對我來說非常重要，我的家人也非常放心，沒有什麼特別複雜的想法。」字裡行間透露洪天祥對她的細心呵護，讓人格外羨慕，劉奕兒也感謝粉絲的愛護，「我該做的，就是給大家最真實的612」。