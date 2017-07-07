來源：封面新聞

7月7日，據英國《衛報》報導，薩爾瓦多一19歲少女被強暴后懷孕，卻被認為沒有尋求必要的產前護理從而導致嬰兒胎死腹中，被判處30年監禁。

這位名叫Evelyn Beatriz Hernandez Cruz的19歲少女來自薩爾瓦多東部 Cuscatlán的小村莊。2016年，當時還在上高中的她被一個當地的幫派成員多次強姦后懷孕，但她並不知道。直到後來的某一天突然感到背部與腹部劇痛，她才在廁所裡產下了一個死嬰。

可是，醫生並不能確定的是，胎兒是在子宮內就死了，還是在生產後才死亡的。

審理此案的女法官認可了檢方的觀點，即認為Hernandez因為不想要這個孩子，從而不尋求必要的產前護理，生產後把嬰兒扔進廁所試圖殺死它。

在判決時，法官更進一步表示，Hernandez不可能單獨行動，她的母親很有可能是共犯。

據墮胎合法化公民團體這一組織的總監 Morena Herrera稱，這一判決是基於檢察官和法官的個人偏見做出的。

「判處Hernandez30年監禁表明，在薩爾瓦多，不需要確鑿的證據來證明女性的所作所為就能進行審判」， Morena Herrera說道。

此前薩爾瓦多就曾以婦女試圖殺死胎兒判處監禁

薩爾瓦多是世界上五個認為在任何情況下墮胎都不合法的國家之一，一些家境貧窮的年輕女性在懷孕后感染了嚴重婦科疾病，卻被認為是想殺死胎兒，從而被判處監禁。有墮胎行為的婦女將面臨最高50年的監禁，因為她們被控犯有情節嚴重的謀殺罪，而協助墮胎的醫生則面臨12年監禁。

20年前，薩爾瓦多的立法者投票通過了墮胎的有罪化。1997年，在一些反墮胎運動的努力下，通過了改革，希望在諸如強姦、販賣人口或者胎兒無法產出等情況下能允許女性墮胎，從而保護懷孕女性的健康與生命安全。

此案中的當事人Hernandez堅稱，在生下了嬰兒后她才意識到自己此前已經懷孕，後來由於嚴重的腹痛，她的母親才把她送去了醫院。

在警察發現廁所裡產下的死胎后，Hernandez就被逮捕了。在醫院接受治療的一周里，她都帶著手銬。

Hernandez的律師 Dennis Munoz強烈譴責了這樣的審判是背離法律，不公正的，「法官的判決並沒有如實反映在庭審時提供的證據。這樣的判決是基於嬰兒致死，而不是法律或者正義」。

律師 Dennis Munoz決定繼續上訴，但等著Hernandez的將會是漫長的尋求司法公正之路。

薩爾瓦多女性參與要求墮胎合法化的抗議活動

2014年，墮胎合法化公民團體發起為17位被錯誤判決的女性尋求寬大處理的運動，其中三名女性已經被釋放，另外一位的刑期從30年縮減到15年也將於明年釋放。但是，截至目前，包括Hernandez在內，至少有5名女性仍被關押。

封面新聞記者 寧寧