（中央社記者江佩凌台北7日電）首屆台北電影夏令營今天起跑，119名學員由專業導師帶領，一窺電影創作流程及參與實作，並以世大運精神為主題，讓學員合力完成短片，成果於13日在台北電影節正式片單內播映。



「2017台北電影夏令營」今天開幕，119名高中以上的學員共同宣誓，台北市影視音實驗教育機構校長小野、台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、台北市電影委員會總監饒紫娟及台北電影節總監沈可尚等人出席，為學員獻上祝福。



小野致詞表示，舉辦台北電影夏令營目的即為了整合各單位所具專業知識、經驗與資源，讓青年學子更貼近影視產業，同時達到拔擢新秀、培育人才的效果。



為期6天的課程涵蓋導演、編劇、攝影、收音、製片、剪接等不同領域，師資包含知名影人及電影工作者，119名學員將以世大運精神「For You．For Youth」為主題，合力完成「台北少年拍」短片，並將於13日在台北電影節正式片單內放映成果。



沈可尚建議學員，要有想法、具創意，其中創意包含「好的創意」和「可執行的創意」，且主題要很明確，短時間內拍攝的東西是否精準，應避免拍出看不懂的內容。



沈可尚說，學員間一定要團隊合作，彼此需要很高的信任。對於鎖定高中以上的學員，沈可尚說，「台灣很需要新一代的創作人從小開始培養」，過去因器材昂貴，台灣拍攝人口起步晚，反觀現在小學生很早就能開始接觸影像拍攝，關鍵在於怎麼變成一部作品。



此外，對於常有人認為國片沒情感，沈可尚表示，現在有時看國片是為了「支持國片」，且被升學主義壓抑久後，會認為電影是放鬆的東西，「電影不是娛樂，娛樂只是外衣」，如果從小把看電影、接觸電影都變成習慣，讓電影變成一個人生活中很自然理解土地故事的關鍵，才會對國片的概念較為理解。1060707