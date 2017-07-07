連續4年 陸全球工業機器人銷售冠軍中央社 (2017-07-07 13:03)
（中央社台北7日電）中國大陸連續第4年成為世界工業機器人銷售冠軍國家，全球每賣出10台機器人中，就有3台是中國大陸生產。
界面新聞報導，中國機器人產業聯盟5日在中國機器人產業發展高峰論壇上發布統計，2016年中國大陸工業機器人總銷量為8.89萬台，較2015年成長26.6%。去年全球工業機器人銷售量則為29萬台。
與此同時，中國大陸國產機器人成長也在加速。去年中國大陸國產機器人銷量為2.9萬台，同比增長30.9%，全球市場占有率達到32.6%的歷史新高。
中國大陸機器人產業聯盟理事長曲道奎表示，中國大陸國產機器人的技術水準和產品結構正朝向高端領域發展。去年中國國產多關節機器人的銷量年成長92.7%，占總銷量比例超過4成。
曲道奎表示，未來3到5年，中國大陸國產機器人的市場占有率還將繼續小幅成長。但要想改變外資品牌在高端市場占優勢的局面，仍需要持續不斷努力。1060707
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