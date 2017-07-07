韓國團體「神話」隊長Eric與交往5年的女友羅惠美於本月1日結婚，婚禮結束後就前往馬爾地夫度蜜月，不過當時婚禮受到不少贊助商提供的服飾與飾品，所以他們在今（7日）返韓時，贊助商透露，Eric與羅惠美願意在機場接受媒體拍照採訪，也在前天公布兩人回國班機，而記者當天早上7點就在機場守候。

但根據韓國媒體報導，記者當時得知Eric與羅惠美會從B入口入境，但卻沒看見兩人遵守約定現身，而是發現他們從C入口悄悄離開，事後Eric表示，他並沒有收到贊助公司提出的拍攝日程，如果是事前就約好了，我們不可能不遵守約定，「因為沒接到通知，所以就走了平常會走的出口」，覺得整件事都很荒唐；羅惠美也透過友人表示，贊助是新郎方面著手處理，現在透過報導才知道此事，認為非常荒謬。

Eric之後透過媒體發表立場，表示自己並不知道贊助的事，這都是由化妝師或造型師在管理，隨後贊助商表示，說他們有通知記者，但還未與Eric方面協商，之後會透過資料發表官方立場。而部分網友則認爲「未與當事人協商就通知記者，這很明顯是為了製造話題。」