神話Eric婚禮靠贊助 答應採訪卻放鳥媒體？NOWnews今日新聞 (2017-07-07 12:30)
韓國團體「神話」隊長Eric與交往5年的女友羅惠美於本月1日結婚，婚禮結束後就前往馬爾地夫度蜜月，不過當時婚禮受到不少贊助商提供的服飾與飾品，所以他們在今（7日）返韓時，贊助商透露，Eric與羅惠美願意在機場接受媒體拍照採訪，也在前天公布兩人回國班機，而記者當天早上7點就在機場守候。
但根據韓國媒體報導，記者當時得知Eric與羅惠美會從B入口入境，但卻沒看見兩人遵守約定現身，而是發現他們從C入口悄悄離開，事後Eric表示，他並沒有收到贊助公司提出的拍攝日程，如果是事前就約好了，我們不可能不遵守約定，「因為沒接到通知，所以就走了平常會走的出口」，覺得整件事都很荒唐；羅惠美也透過友人表示，贊助是新郎方面著手處理，現在透過報導才知道此事，認為非常荒謬。
Eric之後透過媒體發表立場，表示自己並不知道贊助的事，這都是由化妝師或造型師在管理，隨後贊助商表示，說他們有通知記者，但還未與Eric方面協商，之後會透過資料發表官方立場。而部分網友則認爲「未與當事人協商就通知記者，這很明顯是為了製造話題。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HERA 按摩棒．USB 按摩棒．按摩棒 av．Seal 按摩棒．小海豚按摩棒．Soft 按摩棒．colt 按摩棒．WINS 按摩棒．Lady 按摩棒．IPOD 按摩棒．CORAL 按摩棒．智慧型 按摩棒 ST-325．LELO 按摩棒．js 按摩棒．hm 按摩棒．Penis 按摩棒．PLUS. 按摩棒．CREAM 按摩棒．led 按摩棒．勳風 小鯊魚按摩棒 HF-351．Flash 按摩棒．JE 按摩棒．mia 按摩棒．lia 按摩棒．ZEUS 按摩棒．DoMe 按摩棒．電動 按摩棒．Bach 按摩棒．Ella 按摩棒．LL 按摩棒
- Canon EF 16-35mm F/2.8L II USM (公司貨)
- RayBan雷朋太陽眼鏡 經典時尚復古圓框/銀黑-墨綠#RB3447 02
- Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD B008*(平輸)-送拭
- 【SEIKO】精工Premier藍寶石人動電能月相鋼帶錶-黑(SRX005P
- 【石頭記】芙蓉粉晶項鍊(幸福緣滿-守護)
- 【agnes b】水玉尼龍化妝包(大/紅)
- 【SEIKO 精工】經典賽車三眼石英錶(SSB053J1)
- Timberland 素面皮革LOGO壓印短夾(附可拆式證件夾)-黑色
- ASUS 華碩 X550VQ i5-6300HQ 15.6吋FHD 4G記憶體 1TB W10 9
- MOSCHINO 黑/棕色金屬鍊拼接設計腰帶
驚傳舒淇與馮德倫分居 正草擬離婚協議【NOWnews今日新聞】
重現一代皇后 67歲潘迎紫自拍如少女【NOWnews今日新聞】
范冰冰遭爆陪睡陸高官 怒嗆：等你對峙！【NOWnews今日新聞】
獨【NOWnews今日新聞】
WannaOne真人秀8月播出 成員配對任務引人好奇【Wow!NEWS新聞網】