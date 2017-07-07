再傳Note 8間諜照 三星堅持保留耳機孔NOWnews今日新聞 (2017-07-07 12:33)
三星2017年下半旗艦級手機Note 8，間諜照不斷流出，網路媒體PhoneArena刊登照片，疑似是三星Note 8完整型態，主鏡頭旁有指紋辨識器，因此Note 8恐怕沒有螢幕指紋辨識功能，但堅持保留3.5mm音源。
外界猜測，三星Note 8硬體規格，將會採用高通S835處理器、6GB暫存記憶體、64GB儲存空間、3.5mm音源，雙主鏡頭1200萬畫素，由於間諜照在指紋辨識旁，所以應該不會有螢幕指紋辨識功能。
另一方面，間諜照特寫手機底部照片，Note系列最大功能S Pen在手機右下方，採用USB Type-C 連接埠，6.3吋雙曲面螢幕，採用18.5：9比率，讓手機顯得瘦長，螢幕尺寸大，體積卻沒有跟著變大。
至於售價，外媒猜測歐洲售價可能在999歐元，約新台幣34325元，美國售價約900美元，約新台幣27433元，分別有黑色、藍色、金色三種版本。
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