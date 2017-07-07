紐時：美核能企業接連遭駭 未來恐持續中央社 (2017-07-07 12:39)
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）「紐約時報」（NewYork Times）今天報導，美國營運核能發電廠的數間公司與其他能源設施，在近幾個月接連遭駭，駭客未來可能再度發動攻擊。
法新社引述報導說，紐時稱之為緊急報告，是美國國土安全部（Department of Homeland Security）於6月底發布。
紐時說，駭客入侵行動發生在5、6月，攻擊了包括狼溪核能公司（Wolf Creek Nuclear Operating Corporation）在內的公司。狼溪負責營運堪薩斯州1座核電廠。
報導沒有透露有多少公司遭鎖定，並說駭客攻擊的來源不明。
但紐時指出，1項「進階持續性威脅」行動為幕後主謀。報導說，駭客專家通常會使用這項用語，來形容有政府撐腰的駭客。
紐時指出，國家安全部這項報告註有緊急的「琥珀警報」，在威脅嚴重程度中屬第2高等級。
紐時引述狼溪公司人員表示，作業系統沒有受到影響。
但報導也說，駭客「顯然決心研究好電腦網路，以利未來發動攻擊」。（譯者：中央社周莉芳）1060707
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