暑假是出國旅遊旺季，醫師提醒，搭飛機時因座位狹窄活動不便，加上機艙內的壓力變化大，下肢血流易黏稠而循環不良，容易造成血液凝結、出現血栓，導致「經濟艙症候群」。建議民眾搭機時無論長程、短程，都應多喝水、少喝酒，並至少每2小時就要起身動一下、上個廁所，抬抬腳跟做足部運動，以增進血液循環。

負責桃園國際機場以及松山機場醫療中心的壢新醫院7日主辦「2017亞太空港醫療救護國際研討會」，邀請荷蘭、新加坡、泰國、香港及中國大陸等國多位國際航醫專家，來台分享各國的航站醫療救護經驗。

研討會中也特別針對會導致深層靜脈栓塞的「經濟艙症候群」進行討論，壢新醫院資深副院長、桃園國際機場醫療中心主任許詩典表示，搭飛機時因座位狹窄活動不便，加上機艙內的壓力變化大，下肢血流易黏稠而循環不良，容易造成血液凝結、出現血栓。不只是長程航班會有「經濟艙症候群」，桃機醫療中心近期就遇到一名泰國來台女性，不到4小時飛行時間仍發生頭暈、胸悶、呼吸困難等症狀，送醫檢查發現正是「經濟艙症候群」所引發的肺栓塞，住院5天才保住一命。

許詩典提醒，民眾搭機時無論長程、短程，都應多喝水、少喝酒，以降低「經濟艙症候群」風險。許詩典：『(原音)除了體質之外，大部分會有一些其他原因，比如說生產完，或者是有服用一些藥物，或者是少喝水、喝的太多的酒，所以坐飛機不要喝太多的酒，因為會造成血管的彈性度受到影響，盡量多喝水。』

許詩典指出，國外研究顯示，只要在狹小的機艙連續坐2小時，小腿的血液黏性、血阻就會增加17%，因此也建議至少每2小時就要起身動一下，並多做足部運動，以增進血液循環。許詩典：『(原音)你要讓血流好一點，血流要有暢通，靠的是肌肉收縮，所以你的下肢兩個小腿，你就抬一抬、伸伸縮縮，讓肌肉產生收縮放鬆的作用，就會幫助血液循環就會好。』

許詩典說，每年機場醫療中心的門診醫療服務約有9,580人次，求助門診者，以發燒、腸胃道疾病、呼吸道疾病最為常見；而緊急救護服務每年約有624人次，平均每天約1至2起緊急醫療，又以急性心肌梗塞、痙攣及中風為前3名。「經濟艙症候群」1年則約有5、6例，歐美人士發生比率較亞洲人高，不過，近3個月已發生2例，仍要提醒民眾留心。