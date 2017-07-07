曲婉婷驚傳和市長男友分手。（圖／翻攝自微博，201707.07）

創作才女曲婉婷和溫哥華市長羅品信（Gregor Robertson）交往近3年，驚傳早已在今年五月分手，兩人表示是以和平且有友好地方式分開。

曲婉婷表示：「對於兩人所曾經共有的時光，我非常感謝！雖然我們已不是情侶關係，我們依然是非常親近的朋友。」

溫哥華市長羅品信也表示：「身為彼此的好友，我由衷祝福彼此在接下來都能順利成功。我對於婉婷家人的關愛及支持，依然不變。」

曲婉婷（右）過去和市長男友度過聖誕節。（圖／翻攝自微博，201707.07）