曲婉婷與市長男友結束了 悄悄分手兩個月NOWnews今日新聞 (2017-07-07 12:08)
創作才女曲婉婷和溫哥華市長羅品信（Gregor Robertson）交往近3年，驚傳早已在今年五月分手，兩人表示是以和平且有友好地方式分開。
曲婉婷表示：「對於兩人所曾經共有的時光，我非常感謝！雖然我們已不是情侶關係，我們依然是非常親近的朋友。」
溫哥華市長羅品信也表示：「身為彼此的好友，我由衷祝福彼此在接下來都能順利成功。我對於婉婷家人的關愛及支持，依然不變。」
曲婉婷（右）過去和市長男友度過聖誕節。（圖／翻攝自微博，201707.07）
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