貝克漢愛子出師不利 攝影集超外行慘被噓爆NOWnews今日新聞 (2017-07-07 12:17)
足球金童貝克漢的兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前推出攝影集《What I See》，沒想到卻出師不利，照片被網友轉到推特上狠酸，從附註文字到照片從頭到尾被數落一番，直言根本不懂布魯克林在拍什麼鬼。
足球金童貝克漢掛靴後進軍影壇，沒想到好不容易讓他在《亞瑟：王者之劍》中演到一個有頭有臉的角色，卻被網友慘噓「就你毀了這部片。」他的寶貝兒子布魯克林一樣出師不利，近日好不容易推出首本攝影集《What I See》，但內容隨即被網友翻攝到網路上痛罵，稱他不只照片拍得很爛，文字注解更是恐怖。布魯克林赴肯亞拍攝大象，照片中卻只見一個黑色剪影，寫道：「肯亞的大象，很難拍攝但親眼所見仍不可思議。」讓人摸不著頭緒。
布魯克林的肯亞「大象情緣」隨即被轉到社群網站上嘲笑，更有網友不停拍攝身邊可見的哺乳類動物揶揄他，「拍攝動物真是不可思議的簡單。」嘲諷布魯克林拍得很爛。更有人拿他的照片注解拼成一首詩，用來描述有錢人與名人的空虛生活：「活在世界的邊緣，晃動維多利亞貝克漢的精品太陽眼鏡，真對我媽感到驕傲。不好拍攝，但真的很不可思議。」
貝克漢一家日前出席兒子布魯克林的作品發表會。（圖／翻攝自IG , 2017.07.07）
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