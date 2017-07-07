南柱赫進攻大銀幕 《安市城》合作趙寅成、雪炫NOWnews今日新聞 (2017-07-07 11:34)
南韓演員南柱赫演出的作品眾多，近來主演韓劇《河伯的新娘2017》，一開播就獲得不錯的成績。而現在人氣高漲的他，傳出將進攻大銀幕，演出電影《安市城》，與資深演員趙寅成、女團AOA成員雪炫飆演技。
電影《安市城》以歷史故事「安市城之戰」為背景，劇情講述唐朝50萬大軍攻佔安市城，卻遇見堅守城池88天的城主楊萬春，是一部大型的歷史題材電影。在今年5月趙寅成確定飾演城主，雪炫則是扮演城主的妹妹；至於南柱赫，他將在片中飾演在安市城的間諜，沒想到之後卻成為幫助城主楊萬春的重要人物。
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