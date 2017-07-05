梁云菲有「國光女神」美譽。（合成圖／翻攝自梁云菲臉書 , 2017.07.05）

「Nana」梁云菲日前被前鄰居陳小姐指控盜領包裹，還將她的衣服穿去上節目，對此梁云菲經紀人出面解釋，一切都是誤會，事後也賠償陳小姐3000元，但仍遭網友不斷揶揄。梁云菲昨（6）日於臉書再度澄清，強調自己不是小偷，絕無順手牽羊之意。

梁云菲在臉書透露，原先不想發表澄清文，但事情演變至今已影響她的人格，基於無法忍受人格被汙衊的情況下，特意寫出事情發生始末。她表示之前的住處有代收包裹的服務，有次管理處誤將他人包裹給她，但因為她在拆包裹時都把郵件紙箱丟掉，便無法得知拿錯的包裹為何，加上管理處也說不清楚內容物，使梁云菲根本無從找起。

直到搬家後，梁云菲接到記者電話，指出有人爆料她惡意盜領包裹，還穿著上節目，她才知道拿錯的包裹原來是衣服。梁云菲解釋因為服裝都有合作廠商，所以拆開包裹後並未多注意。她之後也打電話回原住處大樓管理處，立刻向失主賠款致歉，梁云菲承認自己有不對的地方，但強調「我不是小偷！更沒有順手牽羊！請不要污辱我的人格！」

（梁云菲與母親感情甚篤。圖／翻攝自臉書，2017.07.07）

梁云菲透露媽媽看到報導還難過落淚，使她相當心疼，也無奈表示：「這對我真的是很嚴重的傷害和不實指控，對此我真的感到無奈與難過，堅強的人，不代表就不會受傷。我真的很難過！」