晟敏確定不會參與此次的專輯活動。（圖／翻攝自晟敏IG , 2017.07.07）

南韓超人氣男團Super Junior成員晟敏，在2014年底與音樂劇演員金思垠結婚，成為隊內首位人夫團員，由於態度的問題，因此讓許多粉絲要求他退團。而他突然於昨（6）日在IG寫下長文，提到將不會參與這一次的專輯活動，令外界震驚。

Super Junior所屬的經紀公司首先表示，晟敏出於個人原因，因此將缺席韓國SMTOWN的演唱會，日本場預計也不會參與，所以扣除強仁、晟敏，其他團員都會站上舞台。

而之後晟敏也在IG發文表示，對於這麼晚回覆大家，他感到很抱歉也很傷心，從準備結婚開始，他忽視了粉絲的愛，對於受傷的粉絲們，因為眾多沒有根據的誤會及傳言，應該要更積極溝通才對。然後他透露，應該以「Super Junior」為先才是正確的判斷，因此決定不參與此次的專輯活動，最後他再次對粉絲表達歉意，提到他需要一些時間努力。

晟敏寫下長文，向粉絲道歉，並提到將缺席活動。（圖／翻攝自晟敏IG , 2017.07.07）