（中央社巴黎6日綜合外電報導）想要在火星上發現生命的希望，至少在火星表面這一塊，恐怕要破滅了。今天公布的研究指出，由於火星表面存在礦物鹽，會讓微生物無法生存。



根據愛丁堡大學物理與天文學校的報告，1組研究人員的研究顯示，在地球的實驗室測試中，被稱為過氯酸鹽的混和物會殺死培養的微生物枯草桿菌（Bacillussubtilis），枯草桿菌為最基本的生命形式。



過氯酸鹽在室溫環境中表現穩定，在高溫時表現活躍，火星則非常冷。



但根據新的研究，華茲沃斯（Jennifer Wadsworth）與克基爾（Charles Cockell）指出，從模擬火星表面的環境中，這種混和物就算沒有高溫，也能被紫外線驅動變得活躍。



研究團隊表示，過氯酸鹽短短幾分鐘內就會殺死微生物，暗示火星「比過去以為的更不適合居住」。



華茲沃斯告訴法新社：「如果我們想在火星上發現生命，我們得把這件事納入考量，且試著尋找沒有暴露在這種狀態下的表面生物。」



地球上雖擁有天然與人工製造的過氯酸鹽，但這種混和物在火星上普遍許多。（譯者：中央社許湘欣）1060707