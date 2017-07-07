心碎新發現 火星表面生命存在希望恐滅中央社 (2017-07-07 11:53)
（中央社巴黎6日綜合外電報導）想要在火星上發現生命的希望，至少在火星表面這一塊，恐怕要破滅了。今天公布的研究指出，由於火星表面存在礦物鹽，會讓微生物無法生存。
根據愛丁堡大學物理與天文學校的報告，1組研究人員的研究顯示，在地球的實驗室測試中，被稱為過氯酸鹽的混和物會殺死培養的微生物枯草桿菌（Bacillussubtilis），枯草桿菌為最基本的生命形式。
過氯酸鹽在室溫環境中表現穩定，在高溫時表現活躍，火星則非常冷。
但根據新的研究，華茲沃斯（Jennifer Wadsworth）與克基爾（Charles Cockell）指出，從模擬火星表面的環境中，這種混和物就算沒有高溫，也能被紫外線驅動變得活躍。
研究團隊表示，過氯酸鹽短短幾分鐘內就會殺死微生物，暗示火星「比過去以為的更不適合居住」。
華茲沃斯告訴法新社：「如果我們想在火星上發現生命，我們得把這件事納入考量，且試著尋找沒有暴露在這種狀態下的表面生物。」
地球上雖擁有天然與人工製造的過氯酸鹽，但這種混和物在火星上普遍許多。（譯者：中央社許湘欣）1060707
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
管樂 調音器．YAMAHA 調音器．ROCK YOU 調音器．EQ 調音器．烏克麗麗 吉他 調音器．吉他 小提琴 調音器．調音器 吉他．KORG 調音器 PC-1．貓頭鷹 造型 夾式調音器．alpha 調音器．BGTM 原廠 調音器．Roland 夾式調音器．Roland 調音器．吉他 調音器．調音器．調音器 烏克麗麗．BOSS 調音器．烏克麗麗 調音器．SEIWA 夾式 調音器．korg CA-1 調音器．二胡 調音器．電子式調音器．SEIWA 調音器．headway 調音器．21吋 烏克麗麗 調音器．xavier 調音器．小提琴 調音器．調音器 移調夾．調音器 KORG CA-1．調音器 korg
- 《Homelike》杜克床台組-雙人5尺
- GRAF VON FABER-CASTELL 繩紋斜紋系列Guilloche原子筆
- TISSOT T-SPORT V8 霸氣三眼計時腕錶-黑/銀/42mm
- 【NIXON】摩登色彩 帆布MOD(魔力紅)
- 【CITIZEN】光動能。尊爵騎士時尚腕錶-42mm(AW0035-51E)
- TECO東元14公斤靜音變頻超音波洗衣機W1491XW
- 【彩糖鑽工坊】愛在蔓延III系列 925純銀對戒(CL-RS27+RS27)
- 【SEIKO 精工】時尚三眼賽車計時腕錶(SNDD03P1-SNDD05P1)
- 【NIXON】大膽繽紛圖騰帆布MOD ACETATE(搶眼紅/紅藍圖騰)
- 日本車樂美 JANOME 機械式縫紉機 J-512
蘋果三星關係為何這麼奇特？是死敵也是商業夥伴【北京新浪網】
微軟確認將裁員近3000人 大力發展雲業務追趕亞馬遜【北京新浪網】
《家庭教師》動畫製作公司破產 負債總額約3億日元【北京新浪網】
有智能鍵盤加持 10.5英寸iPad Pro能逆天嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》