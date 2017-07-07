影／咘咘超萌奶音甜翻天 網友喊話修杰楷準備當國民岳父NOWnews今日新聞 (2017-07-07 11:02)
日前賈靜雯大女兒梧桐妹在IG曬出妹妹咘咘的超萌奶音影片，瞬間融化不少粉絲。近日修杰楷在臉書更PO出咘咘唱歌的片段，只見咘咘隨興坐在地上，用超甜童音唱著兒歌〈大象〉；賈靜雯也分享老公貼文，笑說：「希望歌聲不要像到我們兩個，乖乖～五音要全喔。」
修杰楷在臉書曬出咘咘唱歌影片，雖然有些咬字仍然含糊，但已能聽出她在唱知名兒歌〈大象〉。影片中咘咘捏著自己鼻子，用超萌奶音唱著：「媽媽說鼻子長才是漂亮」，讓修杰楷不禁笑說：「媽媽也有說乖乖吃飯也會漂亮、乖乖睡覺也會漂亮、聽爸爸的話也會漂亮，怎麼妳只記得這個。」更搞笑喊話女兒，「其實鼻子不用太長也可以漂亮啦。」
修杰楷見咘咘如此愛唱歌，打趣表示：「以後都用唱的教。」賈靜雯也大讚咘咘最近學會唱很多歌，但別跟爸爸、媽媽一樣五音不全。有網友讚嘆咘咘這麼小就會唱歌，長得又漂亮，笑說修杰楷準備要當「國民岳父」了。
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