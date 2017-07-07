安德魯加菲爾德驚爆出櫃。（圖／翻攝自IG , 2017.07.07）

男星安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）靠著《蜘蛛人：驚奇再起》一片與影后愛瑪史東假戲真做，但兩人於2015年分手後安德魯彷彿決心甩開包袱，他近期挑戰舞台劇《天使在美國》，於劇中飾演一位勇敢對抗愛滋病的男同志。未料他近日突然於座談會中爆料：「我現在是同志，只是還沒有發生肢體行為。」

根據《時人》報導，影星安德魯加菲爾德近日將於倫敦演出新劇作《天使在美國》，於劇中飾演愛滋鬥士同志Prior Walter。安德魯在近日坐談會中談到他如何揣摩這名同志角色，甚至為此向同志朋友做諮詢：「我唯一能休息的時間是在星期天，我有八名朋友，我們會一起觀賞《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）。這就是我在戲外的時光，我現在是名同志，只差沒有肢體行為，大致是如此。 」

然而安德魯除了演技精湛，他與愛瑪史東的一段情更讓人津津樂道，兩人於2015年分手後安德魯曾聲聲呼喚，希望與愛瑪史東再續前緣，如今驚爆演戲演到出櫃，安德魯也隨即緩頰：「就我所知，我現在還非同志。也許之後我會『覺醒』也說不定，我堅信那一切都會很美妙，而我也會去探索那個美好的部分。只是現在我還是想待在自己的一隅，仍是滿美好的。 」