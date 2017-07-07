佳人、朱智勳情斷？經紀公司確認中NOWnews今日新聞 (2017-07-07 11:15)
南韓女團Brown Eyed Girls成員孫佳人，與演員朱智勳是情侶，她上個月在IG上爆料男友朱智勳的友人，邀她吸食大麻，而後又傳出健康亮紅燈，因此暫停演藝活動。而今（7）日卻傳出原本穩定交往的孫佳人與朱智勳已經分手的消息。
據韓媒報導，韓國演藝圈的相關人士透露，佳人與朱智勳反覆的分手與復合，最後仍決定分開。對於這個消息，孫佳人所屬的經紀公司MYSTIC Ent.回應，正在向本人確認消息；雙方的經紀公司都提到，這是藝人的私生活，不方便多透露什麼。
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