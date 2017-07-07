Vlog影片全球熱燒 年輕人喜愛簡單與原創NOWnews今日新聞 (2017-07-07 11:23)
「部落客」一詞約在10年前相當紅，藉由文字與照片分享生活大小事，由於手機與相機讓錄影相當方便，最近出現「Vlog」一詞，年輕創作者透過影片，每天或定期分享生活，受歡迎程度不亞於傳統明星。
Vlog影片大多不會太精緻，定期或不定期上傳，創作者可能只是聊天，也可能隨意剪接日常生活片段，觀看者可留言相互分享快樂與難題，或是融入創作者生活經歷，不像精心製作Youtube節目，或是互動性高直播影片。
知名美妝Youtuber Jenn，經常在影片分享美妝與服飾心得，某次Jenn說出希望能討論其他話題，引起粉絲大量留言，抱著姑且一試心態，Jenn錄了一則影片，穿著睡衣素顏登場，24小時點閱率突破30萬，當時Jenn訂閱數僅約10萬。
Vlog簡單影片呈現方式，迅速在年輕族群流行，許多熱門Youtuber都是採用Vlog方式呈現作品，各式各樣主題不斷出現，例如美食Vlog、旅行Vlog、生活Vlog、學習Vlog等，點閱率可以衝破數百萬以上。
美國南加州大學研究發現，13至18歲年輕人，訂閱Youtube主要關鍵，就在親密度與原創性，Vlog影片沒有繁雜剪接，創作者不會精心打扮，就像朋友出現在螢幕前；Variety雜誌曾調查，青少年對Vlog創作者依賴程度，是傳統明星7倍。
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