南大至馬來西亞八打靈育才華文小學進行教學見習並簽訂合作備忘錄



(中央社訊息服務20170707 10:19:01)國立臺南大學獲教育部「國外教育見習課程計畫」補助，由體育學系陳樹屏主任率12名師資生於6月25日至7月8日前往馬來西亞八打靈育才華文小學(Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Yuk Chai)進行為期14天的教育見習課程。於7月6日見習課程結束時，在馬來西亞八打靈育才華文小學舉行見習心得分享與座談會，增進兩地的交流與學習，強化南大師資生的國際教學能力。



座談會上，馬來西亞八打靈育才華文小學張發龍董事長、家長協會司徒武坪主席、周福生校長及四位副校長特別出席勉勵南大師資生。周福生校長十分肯定南大師資生紮實的養成教育與訓練，參加的南大師資生則感謝馬來西亞學校的用心協助，見習過程中不僅體驗到馬來西亞多元文化的兼容並蓄，也對自身的國際移動力增加不少信心。



此次見習課程以體育教學為主，除了進行籃球、獨輪車和韻律操觀課與田徑試教觀摩，南大特別規劃具中華文化特色的毽子製作教學和民俗體育經驗分享。見習期間，南大與育才華文小學建立深厚情誼，雙方也簽訂合作備忘錄，期待未來二校有更進一步的深化交流，提升師資生的國際觀及教學實務能力。



南大體育系陳樹屏主任表示，感謝馬來西亞八打靈育才華文小學和中華獨立中學提供南大師資生見習機會，透過教學見習和文化體驗之旅，讓師資生感受教育不分國界以及國際移動力的重要性，期待南大師資生將來都能成為具全球移動、多元文化素養的優秀教師。



訊息來源：國立台南大學



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