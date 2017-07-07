寶可夢自即日起至7月23日舉辦周年慶祝活動。（圖／翻攝自「Pokémon」臉書）

寶可夢（Pokémon GO）從去年七月推出至今已滿一周年！即日起至本月 23 日舉辦周年慶祝活動，推出限定版小智帽皮卡丘，不過活動才剛開跑就有許多玩家抱怨慶祝活動實在太沒誠意！

寶可夢周年慶祝活動推出戴小智帽的皮卡丘。（圖／翻攝自Youtube）

先前傳出周年慶祝活動將包含：增加星塵和經驗值、一隻罕見的皮卡丘、商店大折扣，讓玩家相當期待。不過活動開跑後，卻沒有星塵和經驗值加倍，而是僅推出限定版小智帽皮卡丘、周年慶禮盒，雖禮盒中含 6 個「孵化器」、6 個「活力塊」、20 個「高級球」及 2 張「特級團體戰入場券」，並可讓玩家挑戰新上線的團體戰功能，但玩家在抓到皮卡丘後仍紛紛上網表示對活動很失望。

這已不是第一次推出限定版戴帽子皮卡丘，今年 2 月 27 日為首款寶可夢在 1996 年推出的日期，當時推出派對帽版皮卡丘；去年聖誕節慶祝活動時，官方也曾推出聖誕帽版本的皮卡丘。一再推出戴帽子的皮卡丘讓網友忍不住抱怨「又是皮卡」、「要搞一百隻不同的，慢慢來」、「又是這種鳥活動，辦個周年紀念活動也只有這樣啊？」