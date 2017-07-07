（歐陽娜娜為新作下足苦工。圖／翻攝自臉書，2017.07.07）

歐陽娜娜日前演出《是！尚先生》演技遭外界狂轟，近日她的電影新作《秘果》即將上映，她在臉書寫下長文告白劇中角色，「再見了于池子，才剛過完了妳的17歲，我也開始了我的17歲，感謝我17歲的青春有妳的駐足，這將是我一生中最美麗的記憶。」

歐陽娜娜昨（6）日在臉書感性告白劇中角色于池子，「明天就是妳要公開和大家見面的日子了，此刻心中忐忑與不捨交雜著，好希望大家喜歡妳。去年16歲生日的前夕，因為鹿小葵，我被砲轟了一年，整整一年持續到現在，我其實滿害怕大家因此而不喜歡妳，甚至不想認識妳。」歐陽娜娜更提及曾在微博上看到，有人即便沒看過她的演出，但因為口耳相傳的爛演技，所以不想看《秘果》，讓她十分傷心。

歐陽娜娜感謝《秘果》原著饒雪漫對她的看好，即便被稱作「演技差第一名」，仍勇敢找她演出。饒雪漫還跟歐陽娜娜表示：「妳就是我心目中的于池子，我對妳有信心，戲一開拍，妳就一定會于池子上身。」這番話使她奮力一搏，努力學習說得一口普通話，不只想證明演技，還為了不讓饒雪漫丟臉！

近幾年歐陽娜娜飽受外界批評，她也對自己信心喊話，即便無法達到每個人的期望，但她覺得能獲得演出便是17歲的禮物，並期盼勿忘初衷，只為了更好的自己努力。