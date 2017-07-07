資安事件再起，手機成為廣告工具！美國新聞網站eWeek報導，資訊安全業者Check Point發現，惡意程式CopyCat最新型態在全球肆虐，粗估恐怕已有1400萬部Android設備受害，病毒透過ROOT手機，挾持應用程式。

軟體技術公司Check Point指出，CopyCat藉由假冒當下流行應用程式，欺騙Android使用者下載，不但收集數據，同時下載ROOT工具，切斷Android安全系統，接著CopyCat就會下載各種假冒應用程式。

駭客會利用自己的帳號，取代受害者設備帳號，在假冒應用程式不斷跳出廣告，創造出廣告收益，每隔一段時間，CopyCat還會自己發布廣告收入效益，Check Point統計，目前恐怕已有490萬個假冒應用程式，安裝在Android設備。

Check Point強調，這類惡意程式，透過Android上5個漏洞傳遞，但是Google在Android 5.0版本以上就已修補，可是使用者在第三方應用市場下載程式，仍然有機會受到感染，Google強調，只要使用Play Protect就能避免感染。

Check Point粗估490萬個假冒應用程式，能夠顯示1億條廣告，只需要兩個月就能幫駭客賺取150萬美元廣告收入；Check Point認為，雖然CopyCat在2016年至5月受害者到達頂峰，接著逐漸下降，但是仍有不少設備受到挾持。