全球「風」綠能 金屬中心舉辦離岸風電座談會 洞悉前瞻產業趨勢



(中央社訊息服務20170707 09:52:35)經濟部能源局重視全球風力發電產業前瞻技術發展，委託金屬中心執行｢離岸風力機浮動式承載平台關鍵技術開發計畫｣，日前於高雄舉辦｢我國浮動平台建置規範產業交流座談會｣，當天座談會參與之產學研代表共有中鋼、台船、台電、宏華營造、中興工程、正盛工業等，並邀請國外業者如:歐風能源公司、DNV-GL等，及船舶中心、成功大學水工所、台經院和驗船中心等共同出席，討論主題聚焦在台灣浮動式風場相關規範以及國內產業能量，除了探討我國未來推動浮動式風力發電的可行性，也針對專業領域提出產業經驗與發展建言。



金屬中心魏嘉民副執行長表示，浮動式離岸風電是全球風電產業未來的發展重點，本次建置規範的討論有助於瞭解國際的實行方式，而台灣可以在瞭解產業的技術需求和缺口後，進一步針對關鍵的技術研發或產業發展環境進行準備。他並指出，國際浮動式風力發電仍在驗證階段，政府亦已經投入資源進行先期研究，若未來全球產業發展時機成熟，現階段的研究資訊與產業的意見回饋將有助於政府快速制定規範以及發展策略。



研討會當天，金屬中心產業分析師李孟諺則針對「全球浮動式離岸風電產業現況與我國發展機會」發表，與會業者進一步瞭解全球離岸風電市場現況及技術發展趨勢、標竿國家的申設規範與產業化發展，並針對我國現況提出挑戰與機會，讓業者進行參考。



此外，當天參與業者認為我國可參考歐洲或日本進行單機或縮小規模的驗證計畫方式，獲得實際數據作為規範建置的參考依據。並且參考各國規範與國際認證標準和測試驗證所得資訊，建立我國浮動式風場開發準則規範。再者，示範計畫的實行亦有助於瞭解國內產業鏈能量、缺口以及基礎設施的要求。可供產、官、學、研進一步討論規模化的發展策略。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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