稻江學院學子展現職場專業力 認真工作態度堪為全國青年典範



(中央社訊息服務20170707 09:30:19)稻江科技暨管理學院102年餐飲系畢業學生黃珮菁目前服務於嘉義縣財稅局，因為辦事態度積極及工作認真負責，受到嘉義縣社會局推薦為「身心障礙者就業」的學習典範。日前嘉義縣社會局勞資關係科特別安排一個專業攝影團隊，陪同黃珮菁回到母校稻江的美麗校園，將她過去在校園裡的生活點滴，以及畢業當年學校的心輔室和社會局為她安排的身心障礙者就業輔導場景，拍成就業輔導的宣傳短片。黃珮菁的奮鬥精神及工作優異表現，讓稻江全體師生都以她為榮！



黃珮菁是一位嚴重的低視能障礙者，視覺範圍很小，只能看到眼前30公分的東西，因此在求學上、生活上、工作上，都必須比別人更努力、更用心。由於具有樂觀、開朗的性格，以及稻江學院全力給予各種輔導的協助，讓珮菁可以無所畏懼，勇敢邁步向前。民國102年，珮菁以全勤的優異成績畢業，並在學校心輔室老師和社會局身心障礙者就業輔導人員的協助下，進入嘉義縣社會局上班。整整兩年時間，社會局所有員工都看到珮菁的辛勞努力，因此再介紹她到財稅局擔任文書、公文收發工作。黃珮菁不斷接受挑戰、努力向上的精神，以及珍惜工作的兢兢業業態度，也因而成為身心障礙者就業的最佳典範。



另外，值得一提的是，此次專為黃珮菁拍攝微電影的攝影大師呂竑毅，也是稻江學院傳播藝術系（現為「表演藝術系」)的優秀畢業校友。呂竑毅擅長空拍攝影，曾經與稻江表演藝術系的沈孟湄老師共同製作環保紀錄片，並獲得嘉義縣環保紀錄片銀獎佳績，其父親呂炎坤則是本次微電影的導演，也是嘉義縣資深的地方文史影像紀錄導演。對於呂竑毅利用學校所學專業技術，成為自己的好幫手，父親呂炎坤導演讚不絕口。呂竑毅亦表示，能夠回到自己熟悉的校園、教室，為自己的同學拍攝宣導影片，真的很開心，也有很奇妙感覺。以上黃珮菁的優異表現及呂竑毅的專業貢獻，都可看到稻江學院已為國家社會培養出許多優秀人才，也充分展現出稻江學院向來所強調「教學實用型大學」的辦學特質。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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