日本GIFTEX展5日開幕 貿協攜臺灣產品網商機



(中央社訊息服務20170707 09:29:21)台灣織襪業及眼鏡業實力雄厚，已從代工模式逐步轉向設計及自有品牌，外貿協會「產業聚落雲」專案特藉參與7月5日至7日舉辦之2017年東京國際時尚商品及裝飾配件展（GIFTEX），展出台灣各式時尚襪、機能襪、鏡框及太陽眼鏡，展出第一天即吸引不少日本雜貨經營商及電視購物商品採購人員的詢問，也有部分買主洽詢特殊客製化產品的訂製相關事宜。



日本是我國第二大禮贈品出口國，市場規模達17兆日圓。GIFTEX是由8個展覽組成，展品涵蓋禮品、嬰幼兒用品、餐廚具、設計品及健康美容產品，今年共有來自全球39國2640家廠商參展，預估3天展期將吸引6萬2千人到場參觀。各展皆設有特色商品及OEM洽談專區，促使商機數大增，有助台灣優質織襪及眼鏡產品推廣至全球貿易。



為促使我織襪及眼鏡廠商利用網路科技拓展商機，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行「產業聚落雲」專案，由本會分別與台灣區織襪工業同業公會及台灣區眼鏡工業同業公會共同合作，建置織襪產業聚落雲 (Taiwantrade Hosiery Zone) 及台灣眼鏡產業聚落雲 (Taiwantrade Optical Zone)，集結臺灣廠商於此兩平臺，創造365天日日展出的線上展會。在這次的GITTEX展中，外貿協會除透過專人大力推廣台灣廠商及產品，也向買主宣傳產業聚落雲服務，另針對無法親自來台採購的買主介紹台灣經貿網免付費視訊採購洽談服務，為我國廠商與全球買主搭建零時差、零距離的採購媒合。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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