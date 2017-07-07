探討氣候變遷如何生財 駐英代表處座談（1）中央社 (2017-07-07 10:30)
駐英國代表處6日舉行午餐座談，邀請前英國政府氣候變遷特別代表金恩爵士（Sir David King），探討氣候變遷除了帶給全球挑戰之外，同時也帶來財富與商機。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年7月7日
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