日本誤發朝鮮導彈警報 40分鐘后慚愧取消北京新浪網 (2017-07-07 09:45)
原標題：打臉真疼！日本誤發朝射導警報 40分鐘后慚愧取消
海外網7月6日電 近日，號稱日本「第二海軍」、為維持海上安全及治安而設置的日本海上保安廳卻在安保方面鬧了一個大烏龍。5日晚，日本海上保安廳向附近海域的各國船隻發出 「航行警報」，稱朝鮮當晚又發射導彈。不過，40分鐘后，海上保安廳意識到射導子虛烏有，又慚愧地取消了警報。事件曝光后遭到韓媒的嘲諷，稱日本又「捅了 簍子」。
6日韓聯社援引日本共同社消息稱，推測認為，烏龍可能是當事員工將警報的訓練用和實戰用操作狀態混淆導致的。而這起警報的接受對象，是在日本和東南亞附近航行的各國漁船。不過，報導稱至今尚未收到船隊的諮詢。
據悉，為了查明這起錯發警報事故的真相，日本海上保安廳已採取預防復發的措施。
韓媒稱，日本不久前還有一起錯發警報的先例。今年4月份，宮城縣大崎市一個地方自治團體的職員通過防災行政用的無線音箱，發出過「朝鮮發射導彈」的 錯誤警報。警報稱，附近區域有導彈著落的危險，請務必進入建築內避難，並打開電視和收音機。雖然當事員工很快意識到這是烏龍，並在短短6分鐘之後就發出更 正廣播，但還是收到來自居民的560多個電話，熱線近乎被打爆。事後大崎市相關負責人出面，向市民「深刻反思並道歉」。
（編譯/海外網劉強）
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