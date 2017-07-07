范冰冰被爆料陪睡陸高官，她於微博怒嗆：「等你從黑暗裡走出來與我對峙！」（圖／翻攝自微博 , 2017.07.07）

流亡海外的大陸富商郭文貴上個月屢次於youtube爆料，直指中共中央紀委書記王岐山睡過不少女星，更點名大陸女星范冰冰就是其中一名床伴。腥聞纏身的范冰冰則於昨（6）日回應，怒嗆要與爆料者對峙。

流亡海外的大陸富商郭文貴上個月於youtube每日一爆料，稱中共中央紀委書記王岐山曾找女明星作陪，錄製了18片性愛光碟，更直接點名大陸女星范冰冰就是其中一人。郭文貴更聲稱看過些許片段，還於網上放出模糊不清的截圖，爆料內容隨即遭微博封鎖，連「范冰冰」都成為禁搜關鍵字。但范冰冰可嚥不下這口氣，她於昨（6）日在微博怒嗆：「 我就站在陽光下等著你，等你從黑暗裡走出來與我對峙！我從不缺少面對黑暗的勇氣！從前是，現在是！將來亦然！」揚言絕不躲藏，要直接與爆料者對峙。