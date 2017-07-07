大手牽小手 創造臺美生態學校永續發展



(中央社訊息服務20170707 09:12:30)2017年7月6日假新北市八里區米倉國民小學舉辦「2017年臺美生態學校種子人員培訓工作坊」以及開幕活動，由我國環保署綜計處劉宗勇處長及美國環保署代理助理署長西田珍女士共同於開幕式中致詞，美國執行生態學校之國家野生動物協會Laura Hickey女士亦受邀出席。此次工作坊由米倉國小的小朋友組成的小米蟲解說員帶領貴賓們參訪校園內各項生態成果，並以英文進行導覽解說，場面活潑逗趣。



為幫助臺灣生態學校推動者落實生態學校建構過程與相關輔導經驗分享，並加強執行經驗上的交流與合作，此次工作坊為期2天，邀請美國國家野生動物協會Laura Hickey女士來臺擔任專題式導向單元授課；日本熊本縣立水俣高等學校教師春木誠仁先生及美國Hellgate High School教師Rob Jensen先生亦將全程參與，並分享其生態學校作為；我國高雄師範大學蔡執仲老師將擔任環境路徑教學設計單元講師，並由米倉國小及新泰國小作生態學校環境路徑實踐分享。參與學員包含我國生態學校、環保局人員及其他有興趣之國小、國中、高中之學校教師等，參與人數約60多人。



「臺美生態學校夥伴計畫」自103年由我國環保署與美國環保署共同宣布啟動，執行至今已步入第4年，目前已有225所學校成功註冊、87所學校取得銅牌認證、44所學校取得銀牌認證及3所學校獲得綠旗認證，與美方配對85所學校。未來「臺美生態學校夥伴計畫」將持續朝向國際交流合作機會邁進，與國際上更多學校合作並共同推動環境教育計畫。



臺美生態學校種子人員培訓工作坊今天將移師新北市新莊區新泰國民小舉行第二天的研習課程。



訊息來源：環科工程顧問股份有限公司



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